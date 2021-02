Biden: “Trump non dovrebbe più ricevere informazioni riservate” (Di sabato 6 febbraio 2021) Secondo Joe Biden, Trump non dovrebbe più ricevere le informazioni segrete dell’intelligence. Sarebbe un caso senza precedenti Dichiarazioni importanti quelle rilasciate dal presidente degli Stati Uniti relativamente al suo ultimo avversario politico Donald Trump. Secondo Joe Biden, l’ex presidente non dovrebbe più ricevere informazioni segrete da parte dell’intelligence. La notizia ha destato particolare clamore poiché rappresenterebbe un caso senza precedenti, dal momento che si tratta di una prassi che è stata sempre rispettata fino ad oggi. Per spiegare la propria posizione, il capo di Stato ha fatto riferimento all’insurrezione verificatasi a Capitol Hill il 6 gennaio ed in particolare al comportamento ... Leggi su zon (Di sabato 6 febbraio 2021) Secondo Joenonpiùlesegrete dell’intelligence. Sarebbe un caso senza precedenti Dichiarazioni importanti quelle rilasciate dal presidente degli Stati Uniti relativamente al suo ultimo avversario politico Donald. Secondo Joe, l’ex presidente nonpiùsegrete da parte dell’intelligence. La notizia ha destato particolare clamore poiché rappresenterebbe un caso senza precedenti, dal momento che si tratta di una prassi che è stata sempre rispettata fino ad oggi. Per spiegare la propria posizione, il capo di Stato ha fatto riferimento all’insurrezione verificatasi a Capitol Hill il 6 gennaio ed in particolare al comportamento ...

Agenzia_Ansa : Donald #Trump non testimonierà al processo d'impeachment. Lo ha annunciato la sua difesa #ANSA… - Agenzia_Ansa : Biden: 'Trump è inaffidabile, non riceva più i briefing degli 007' @JoeBiden @POTUS @realDonaldTrump #ANSA - Marcozanni86 : Quindi in #EU quelli che pensavano la musica sarebbe cambiata con #Biden stanno rimanendo delusi? I dazi imposti da… - pippokid : Biden: 'Trump inaffidabile, non riceva più i briefing degli 007' - Mondo - ANSA - TorciaPolitica : RT @ItalianPolitics: ESTERI. In intervista alla CBS il Pres. USA Biden non intende fornire a Trump aggiornamenti periodici sui temi che rig… -