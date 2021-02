Benevento, c’è una chiave per battere la Sampdoria (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel calcio di oggi sono diventati determinanti. I tiri da fermo possono rivelarsi decisivi nel far pendere dalla propria parte l’inerzia e, soprattutto, i punti di una partita. Chiedere al Benevento e a Filippo Inzaghi. I giallorossi sono la squadra che vanta la percentuale più alta del campionato di reti segnate in seguito a una palla inattiva. I sanniti hanno infatti segnato il 52% (12 su 23) dei propri gol sfruttando un calcio da fermo. Una caratteristica emersa anche durante lo scorso campionato di serie B e confermata nell’attuale stagione. L’arma prediletta da SuperPippo potrebbe rivelarsi determinante anche domenica contro la Sampdoria. Il Benevento, infatti, si troverà di fronte la squadra che ha incassato più reti da fermo. Sono stati 13, sui 31 incassati in totale, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel calcio di oggi sono diventati determinanti. I tiri da fermo possono rivelarsi decisivi nel far pendere dalla propria parte l’inerzia e, soprattutto, i punti di una partita. Chiedere ale a Filippo Inzaghi. I giallorossi sono la squadra che vanta la percentuale più alta del campionato di reti segnate in seguito a una palla inattiva. I sanniti hanno infatti segnato il 52% (12 su 23) dei propri gol sfruttando un calcio da fermo. Una caratteristica emersa anche durante lo scorso campionato di serie B e confermata nell’attuale stagione. L’arma prediletta da SuperPippo potrebbe rivelarsi determinante anche domenica contro la. Il, infatti, si troverà di fronte la squadra che ha incassato più reti da fermo. Sono stati 13, sui 31 incassati in totale, ...

