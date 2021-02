Aumento pensioni invalidità 2021: cresce l’ansia di un Governo Draghi (Di sabato 6 febbraio 2021) Purtroppo in queste ore non si parla d’altro, i temi caldi continuano ad essere riforma pensioni, pensioni di invalidità ed entrambi associati al possibile Governo tecnico guidato da Mario Draghi. Perché tanta preoccupazione da parte degli invalidi parziali e totali, rimasti fuori dalla maggiorazione prevista dalla sentenza 152/2020, e da quanti non sono riusciti o non riusciranno entro il 31/12/2021 a centrare i requisiti per la quota 100? Il dubbio se Draghi riuscisse nell’intento di formare il nuovo Governo, esattamente come previsto dall’incarico assegnatogli da Mattarella, é che tra le strategie per risollevare le sorti dell’economia italiana si possa optare per tagli sulle pensioni appunto. Nel primo caso vorrebbe dire addio ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 6 febbraio 2021) Purtroppo in queste ore non si parla d’altro, i temi caldi continuano ad essere riformadied entrambi associati al possibiletecnico guidato da Mario. Perché tanta preoccupazione da parte degli invalidi parziali e totali, rimasti fuori dalla maggiorazione prevista dalla sentenza 152/2020, e da quanti non sono riusciti o non riusciranno entro il 31/12/a centrare i requisiti per la quota 100? Il dubbio seriuscisse nell’intento di formare il nuovo, esattamente come previsto dall’incarico assegnatogli da Mattarella, é che tra le strategie per risollevare le sorti dell’economia italiana si possa optare per tagli sulleappunto. Nel primo caso vorrebbe dire addio ...

