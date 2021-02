Zona Gialla, stretta sui controlli in vista del fine settimana (Di venerdì 5 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia, rafforzati i controlli in vista del fine settimana che vedrà quasi tutte le regioni in Zona Gialla. Coronavirus, si stringono le maglie dei controlli in vista del fine settimana all’insegna della Zona Gialla. Quasi tutte le Regioni si trovano nell’area a minor rischio e con meno restrizioni (eccezion fatta per la Zona Bianca) e si temono assembramenti nelle vie del centro delle principali città italiane. Le regole in Zona Gialla In effetti le regole in Zona Gialla sono particolarmente permissive. I negozi sono regolarmente aperti, bar e ristoranti sono aperti ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia, rafforzati iindelche vedrà quasi tutte le regioni in. Coronavirus, si stringono le maglie deiindelall’insegna della. Quasi tutte le Regioni si trovano nell’area a minor rischio e con meno restrizioni (eccezion fatta per laBianca) e si temono assembramenti nelle vie del centro delle principali città italiane. Le regole inIn effetti le regole insono particolarmente permissive. I negozi sono regolarmente aperti, bar e ristoranti sono aperti ...

