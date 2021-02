Ultime Notizie Roma del 05-02-2021 ore 12:10 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio arrivo dei Big Roma da Silvio Berlusconi Beppe Grillo e Davide Casaleggio secondo cui c’è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una questione del MoVimento 5 Stelle sarà quello di chiedere gli scritti sul rosso entrano nel vivo le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi dalle 11 ICS l’ex presidente della BCE sta vedendo i partiti medio-grandi dopo le autonomie è la volta di Leo Italia viva Fratelli d’Italia Forza Italia e PD è la durata dell’incontro aumenta rispetto alla mezz’ora dedicata ieri alle forze minori definire il perimetro della maggioranza e fare la sintesi compito del professor draghi noi offriremo i contenuti scandisce in mattinata Nicola lo spread prosegui la sua discesa il differenziale di rendimento del BTP rispetto al Bund ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021)dailynews radiogiornale all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio arrivo dei Bigda Silvio Berlusconi Beppe Grillo e Davide Casaleggio secondo cui c’è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una questione del MoVimento 5 Stelle sarà quello di chiedere gli scritti sul rosso entrano nel vivo le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi dalle 11 ICS l’ex presidente della BCE sta vedendo i partiti medio-grandi dopo le autonomie è la volta di Leo Italia viva Fratelli d’Italia Forza Italia e PD è la durata dell’incontro aumenta rispetto alla mezz’ora dedicata ieri alle forze minori definire il perimetro della maggioranza e fare la sintesi compito del professor draghi noi offriremo i contenuti scandisce in mattinata Nicola lo spread prosegui la sua discesa il differenziale di rendimento del BTP rispetto al Bund ...

fanpage : “Le pressioni saranno fortissime. Vi accuseranno di tutto. Di essere artefici dello spread. Di irresponsabilità. Di… - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - fanpage : Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi - Lgiova66 : RT @fanpage: Le dosi arriveranno in anticipo. Una splendida notizia #5febbraio - Deco_Spa : In occasione della #giornata #nazionale di #prevenzione dello #sprecoalimentare condividiamo l'intervista del presi… -