UFC Fight Night 184 – Anteprima – Overeem Vs Volkov (Di venerdì 5 febbraio 2021) UFC Fight Night 184 – Anteprima – Dopo la spumeggiante parentesi di Abu Dhabi di Gennaio la UFC torna di peso a Las Vegas. Infatti, nel main event del primo evento di Febbraio vedremo sfidarsi nei pesi massimi la leggenda delle MMA Alistair Overeem (47-18) contro il "Drago" Alexander Volkov (32-8). Invece, nel co main event una Fight da leccarsi i baffi tra Cory Sandhagen (13-2) e Frankie Edgar (24-8-1) La main card di questa Fight Night sarà in diretta su DAZN e UFC Fight Pass alle ore 2.00 di Domenica 7 Febbraio. Una card densa, con ricchi preliminari. Tra i numerosi atleti che si fronteggeranno nell'ottagono vedremo anche Beneil Dariush (19-4-1), Cody Stamann (19-3-1) e Clay Guida (35-20).

