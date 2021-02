Tinto Brass distrugge Conte: «È finito, basta». E poi su Mario Draghi: «È il meno peggio» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tinto Brass è uscito indenne dalla bufera che l’ha colpito alla soglia degli 89 anni. Il maestro del cinema erotico si è appena ripreso da un’ischemia che lo ha colpito lo scorso gennaio. E pochi giorni fa è uscito dall’ospedale in cui è stato ricoverato per quasi due settimane. «Ho passato cinque giorni in pronto soccorso – racconta in esclusiva all’Adnkronos – non mi rendevo conto di dove fossi, mi chiedevo dove fosse Caterina, perché non venisse e mi sentivo disperato. Poi ho capito che nessuno poteva entrare a causa del Covid, mi sono adeguato a quelle regole balorde. Ma sapevo che lei c’era sempre ad aspettarmi». Caterina non l’ha abbandonato un istante. Tinto Brass: «Ogni mia speranza risiede nei giovani» «Dopo un’emorragia cerebrale, un ictus e due ischemie il mio pensiero è più chiaro – confessa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021)è uscito indenne dalla bufera che l’ha colpito alla soglia degli 89 anni. Il maestro del cinema erotico si è appena ripreso da un’ischemia che lo ha colpito lo scorso gennaio. E pochi giorni fa è uscito dall’ospedale in cui è stato ricoverato per quasi due settimane. «Ho passato cinque giorni in pronto soccorso – racconta in esclusiva all’Adnkronos – non mi rendevo conto di dove fossi, mi chiedevo dove fosse Caterina, perché non venisse e mi sentivo disperato. Poi ho capito che nessuno poteva entrare a causa del Covid, mi sono adeguato a quelle regole balorde. Ma sapevo che lei c’era sempre ad aspettarmi». Caterina non l’ha abbandonato un istante.: «Ogni mia speranza risiede nei giovani» «Dopo un’emorragia cerebrale, un ictus e due ischemie il mio pensiero è più chiaro – confessa ...

