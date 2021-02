The Bouncer - L’infiltrato: stasera su Rai4 l'action con Jean-Claude Van Damme (Di venerdì 5 febbraio 2021) stasera su Rai4, alle 21:20, torna in TV Jean-Claude Van Damme con l'action thriller The Bouncer - L'infiltrato, in onda in prima visione. Jean-Claude Van Damme torna in TV e lo fa stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con The Bouncer - L'infiltrato, thriller d'azione, in onda in prima visione, per l'appuntamento settimanale con il cinema action. Lukas (Jean-Claude Van Damme) è buttafuori di un nightclub che viene costretto a collaborare con la polizia infiltrandosi in una gang locale per incastrare il boss ma, così facendo, l'uomo rischia di perdere la custodia di sua figlia, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021)su, alle 21:20, torna in TVVancon l'thriller The- L'infiltrato, in onda in prima visione.Vantorna in TV e lo fasu(canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con The- L'infiltrato, thriller d'azione, in onda in prima visione, per l'appuntamento settimanale con il cinema. Lukas (Van) è buttafuori di un nightclub che viene costretto a collaborare con la polizia infiltrandosi in una gang locale per incastrare il boss ma, così facendo, l'uomo rischia di perdere la custodia di sua figlia, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Bouncer - L’infiltrato: stasera su Rai4 l'action con Jean-Claude Van Damme - RaiQuattro : Perché dover scegliere tra Jean-Claude Van Damme o Nicolas Cage? Ecco i film di stasera: ??alle 21:20 “The Bouncer –… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: In prima visione su Rai4 (canale 21) l’action “The Bouncer – L’infiltrato” – Un thriller d’azione co… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: In prima visione su Rai4 (canale 21) l’action “The Bouncer – L’infiltrato” – Un thriller d’azione co… - RaiQuattro : Venerdì è la serata action: stasera, in 1^ visione, 'The Bouncer – L’infiltrato', avvincente thriller d’azione inte… -