Tg Lazio | edizione del 5 febbraio 2021

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Lazio punta ad acquisire Sputnik, il vaccino russo anti-Covid. “Valuteremo se è possibile acquistare dosi aggiuntive sul mercato anche di Sputnik, è inconcepibile che all’Agenzia italiana del farmaco dicano che servono due mesi per autorizzarlo” ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Intanto lunedì arriveranno le dosi di AstraZeneca, che possono essere somministrate solo agli under 55. “Noi seguiremo il metodo Israele, chiameremo per classi di età- ha spiegato D’Amato- Non c’è tempo da perdere”. TORNANO I SAMPIETRINI A VIA DEL CORSO, CANTIERE DA MAGGIO

Dire

... sezione di Savona fondata nel 1963, ha partecipato, nel luglio scorso, alla 103*della FOUR DAYS MARCH di Nijmegen assieme a soci provenienti da Veneto, Toscana, Lombardia,, Sicilia, ...... con una doppietta è diventato l'eroe del derby vinto dalla3 - 0 contro la Roma, ma all'... In tutta la rosa solo Immobile ha segnato più di lui in questadella Serie A e fra l'altro, ...Ciro Immobile e Jessica Melena saranno ospiti di Maria De Filippi a C'è Posta Per Te. Si tratterà di un ritorno nella trasmissione di Canale 5 per l'attaccante della Lazio e ...Il pitbull era scappato dal padrone scavalcando la sua recinzione. Il fatto ha sconvolto l'intera famiglia Tare, e il figlio Etienne, attaccante della Primavera della Lazio, sui social ha salutato cos ...