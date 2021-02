Tecnico o politico? Meglio un Governo del saper fare (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal presidente Mattarella sono giunte parole estremamente chiare sulla rilevanza politica dell’attuale crisi: di fronte a un’emergenza totalizzante, che incide profondamente sul piano sanitario, economico e sociale, si giustifica più che in altri casi un Governo di alto profilo incarnato da personalità dotate del più alto grado di sensibilità, visione politica e competenza. Nonostante la ragionevolezza di una tale considerazione, all’indomani del discorso del presidente della Repubblica e del conferimento dell’incarico a Mario Draghi, sono giunte richieste di un Governo “politico” in contrapposizione alla prospettiva del Governo “Tecnico”. Dal senso comune potremmo dedurre che con l’espressione “Governo Tecnico” s’intenda segnalare la presenza diretta nel ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal presidente Mattarella sono giunte parole estremamente chiare sulla rilevanza politica dell’attuale crisi: di fronte a un’emergenza totalizzante, che incide profondamente sul piano sanitario, economico e sociale, si giustifica più che in altri casi undi alto profilo incarnato da personalità dotate del più alto grado di sensibilità, visione politica e competenza. Nonostante la ragionevolezza di una tale considerazione, all’indomani del discorso del presidente della Repubblica e del conferimento dell’incarico a Mario Draghi, sono giunte richieste di un” in contrapposizione alla prospettiva del”. Dal senso comune potremmo dedurre che con l’espressione “” s’intenda segnalare la presenza diretta nel ...

lucianonobili : L’ipocrisia insopportabile di chi dopo aver usato per mesi la pandemia per consolidare il proprio ruolo improvvisam… - StefanoFeltri : Sono un po' perplesso da queste dichiarazioni di Conte. A che titolo dà indicazioni su quale dovrebbe essere il pr… - lorepregliasco : L'insistenza su 'governo politico, non governo tecnico' può essere letta come 'governo in cui possiamo avere dei ministeri'? #Draghi - funkbit85 : @Lorellastelle sicuramente con i destroidi. Con Conte, 5S e meno con il Pd ci sara' piu' equilibrio tra liberalis… - prestia_fabio : RT @HuffPostItalia: Tecnico o politico? Meglio un Governo del saper fare -