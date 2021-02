Serie B 2020/2021, l’Ascoli si impone in casa del Lecce per 2-1 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Colpaccio dell’Ascoli che si impone in casa del Lecce per 2-1 nella ventunesima giornata di Serie B 2020/2021. All’iniziale vantaggio di Stepinski risponde Dionisi con una doppietta, mentre al 90? Mancosu sbaglia il rigore che avrebbe portato al pareggio. La formazione di Sottil conquista punti preziosi per la la lotta retrocessione e sale a 20 punti, mentre il Lecce frena e manca l’aggancio alla Spal e al Cittadella restano al settimo posto. PRIMO TEMPO – Atteggiamento subito aggressivo dell’Ascoli, disposto in campo a trazione anteriore. La formazione di Sottil va ad un passo dal vantaggio dopo 13 minuti: splendida azione personale di Sabiri e tiro diretto all’incrocio dei pali, determinante una deviazione di Pisacane in corner. Gli ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Colpaccio delche siindelper 2-1 nella ventunesima giornata di. All’iniziale vantaggio di Stepinski risponde Dionisi con una doppietta, mentre al 90? Mancosu sbaglia il rigore che avrebbe portato al pareggio. La formazione di Sottil conquista punti preziosi per la la lotta retrocessione e sale a 20 punti, mentre ilfrena e manca l’aggancio alla Spal e al Cittadella restano al settimo posto. PRIMO TEMPO – Atteggiamento subito aggressivo del, disposto in campo a trazione anteriore. La formazione di Sottil va ad un passo dal vantaggio dopo 13 minuti: splendida azione personale di Sabiri e tiro diretto all’incrocio dei pali, determinante una deviazione di Pisacane in corner. Gli ...

