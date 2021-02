Serie A 2020/2021, i diffidati a rischio squalifica (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andiamo a scoprire i diffidati della Serie A 2020/2021 aggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi aggiornerà puntualmente per tutto il campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori a rischio squalifica in caso di nuova ammonizione. Una lista che torna utile anche a tutti gli appassionati di fantacalcio. Quali saranno i giocatori con più gialli ricevuti e dunque partite saltate perché fermati dal giudice sportivo? Andiamo a scoprirlo insieme I diffidati dopo la ventesima giornata Atalanta: Toloi, Djimsiti Benevento: Improta, Foulon, Dabo, Glik Bologna: Danilo, Svanberg, Tomiyasu, Schouten Cagliari: Pavoletti Crotone: Pedro Pereira Fiorentina: Ribery, Amrabat Genoa: Badelj, Bani, Masiello, Ghiglione, Destro Inter: Brozovic, Barella, Bastoni Juventus: Rabiot, ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andiamo a scoprire idellaaggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi aggiornerà puntualmente per tutto il campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori ain caso di nuova ammonizione. Una lista che torna utile anche a tutti gli appassionati di fantacalcio. Quali saranno i giocatori con più gialli ricevuti e dunque partite saltate perché fermati dal giudice sportivo? Andiamo a scoprirlo insieme Idopo la ventesima giornata Atalanta: Toloi, Djimsiti Benevento: Improta, Foulon, Dabo, Glik Bologna: Danilo, Svanberg, Tomiyasu, Schouten Cagliari: Pavoletti Crotone: Pedro Pereira Fiorentina: Ribery, Amrabat Genoa: Badelj, Bani, Masiello, Ghiglione, Destro Inter: Brozovic, Barella, Bastoni Juventus: Rabiot, ...

