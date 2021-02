Selvaggia Lucarelli contro Maria De Filippi e U&D: ‘Scena diseducativa’ (Di venerdì 5 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Uomini e donne e Maria De Filippi dopo la messa in onda della puntata in cui Giancarlo ha offeso pesantemente Aurora Tropea parlando di filmini osé. La giornalista ha sottolineato come il teatrino andato in onda sia stato di cattivo gusto ed ha attaccato la conduttrice per non essere intervenuta. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato Selvaggia Lucarelli e cosa era successo tra Giancarlo e Aurora. Scontro Aurora-Giancarlo, lui minaccia di rendere pubblici dei filmini piccanti Nella puntata di Uomini e donne del 3 febbraio, avevamo assistito all’ennesimo scontro tra Giancarlo e Aurora Tropea. Quel giorno il cavaliere era andato oltre, dichiarando di essere in possesso di alcuni filmini ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 5 febbraio 2021)si è scagliataUomini e donne eDedopo la messa in onda della puntata in cui Giancarlo ha offeso pesantemente Aurora Tropea parlando di filmini osé. La giornalista ha sottolineato come il teatrino andato in onda sia stato di cattivo gusto ed ha attaccato la conduttrice per non essere intervenuta. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha dichiaratoe cosa era successo tra Giancarlo e Aurora. SAurora-Giancarlo, lui minaccia di rendere pubblici dei filmini piccanti Nella puntata di Uomini e donne del 3 febbraio, avevamo assistito all’ennesimo stra Giancarlo e Aurora Tropea. Quel giorno il cavaliere era andato oltre, dichiarando di essere in possesso di alcuni filmini ...

