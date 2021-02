Scoperti quattro depositi con 6 milioni di articoli falsi: uno è in Campania (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli per la casa riportanti falsamente l’etichettatura “Made in Italy”, in quanto interamente prodotti e successivamente importati dall’Asia. L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Torino e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha avuto inizio nei giorni scorsi allorquando i finanzieri hanno notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi, articoli per la casa reclamizzati come prodotti di origine italiana, attraverso l’inequivocabile simbologia della bandiera tricolore, nonostante fossero stati interamente realizzati in Asia. Lo sviluppo delle indagini ha portato i militari ad individuare quattro depositi, localizzati nelle province di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 6diper la casa riportanti falsamente l’etichettatura “Made in Italy”, in quanto interamente prodotti e successivamente importati dall’Asia. L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Torino e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha avuto inizio nei giorni scorsi allorquando i finanzieri hanno notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi,per la casa reclamizzati come prodotti di origine italiana, attraverso l’inequivocabile simbologia della bandiera tricolore, nonostante fossero stati interamente realizzati in Asia. Lo sviluppo delle indagini ha portato i militari ad individuare, localizzati nelle province di ...

