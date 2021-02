Sci alpino: azzurre pronte per i Mondiali di Cortina 2021. Senza Sofia Goggia sarà più dura, ma le aspettative restano alte (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Italia femminile di sci alpino continua a preparare l’appuntamento iridato di Cortina 2021, che scatterà lunedì 8 febbraio con la combinata alpina. Come stanno le nove atlete convocate, che ricordiamo essere Brignone, Bassino, Nadia Delago, Irene ed Elena Curtoni, Marsaglia, Pirovano, Peterlini e Della Mea? Bene dal punto di vista fisico e tecnico. restano due considerazioni da fare. La prima: l’asSenza di Sofia Goggia non toglie alle azzurre solo una carta da medaglia importantissima e in tre discipline, vista la speciale conformazione della pista Olympia delle Tofane, che ben si adattava a Sofia anche in gigante; ma toglie dal Mondiale l’unica azzurra di questa generazione capace di ottenere almeno un piazzamento tra le prime ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Italia femminile di scicontinua a preparare l’appuntamento iridato di, che scatterà lunedì 8 febbraio con la combinata alpina. Come stanno le nove atlete convocate, che ricordiamo essere Brignone, Bassino, Nadia Delago, Irene ed Elena Curtoni, Marsaglia, Pirovano, Peterlini e Della Mea? Bene dal punto di vista fisico e tecnico.due considerazioni da fare. La prima: l’asdinon toglie allesolo una carta da medaglia importantissima e in tre discipline, vista la speciale conformazione della pista Olympia delle Tofane, che ben si adattava aanche in gigante; ma toglie dal Mondiale l’unica azzurra di questa generazione capace di ottenere almeno un piazzamento tra le prime ...

_Carabinieri_ : L'Arma dei #Carabinieri in campo per @Cortina2021, in vista della Cerimonia di Apertura dei Campionati del Mondo di… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e c… - GDF : #Fiammegiallenews: sport invernali sci alpino paralimpico Coppa del Mondo Saalbach (Aut) successo di… - infoitsport : CLASSIFICA Coppa del Mondo 2020/2021 maschile sci alpino dopo discesa Garmisch 5 febbraio - nando_finizio : RT @LaFreccia_Mag: #Cortina2021: dal 7 al #21febbraio la regina delle Dolomiti ospita i Campionati mondiali di sci alpino ??. Oltre 600 atl… -