Rt a 0.84: “Segnali che preludono ad un nuovo rapido aumento di casi nei prossimi giorni” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Si osserva un lieve generale peggioramento dell’epidemia, con un aumento nel numero di regioni classificate a rischio alto (3 rispetto a 1) e con la riduzione delle regioni a rischio basso in questa settimana (7 rispetto alle 10 del report precedente), in un contesto preoccupante per il riscontro di varianti virali di interesse per la sanità pubblica in molteplici regioni italiane, che possono portare ad un rapido incremento dell’incidenza”. Inquietano e non poco i dati relativi al monitoraggio dell’andamento del coronavirus nel nostro Paese, registrato nella settimana fra il 25 ed il 31 gennaio (con i dati poi aggiornati al 3 febbraio). Poco fa infatti, al termine della riunione della Cabina di regia, è stato annunciato che l’indice Rt nazionale è stabile a 0.84. Rt in salita: “Segnali che preludono ad un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Si osserva un lieve generale peggioramento dell’epidemia, con unnel numero di regioni classificate a rischio alto (3 rispetto a 1) e con la riduzione delle regioni a rischio basso in questa settimana (7 rispetto alle 10 del report precedente), in un contesto preoccupante per il riscontro di varianti virali di interesse per la sanità pubblica in molteplici regioni italiane, che possono portare ad unincremento dell’incidenza”. Inquietano e non poco i dati relativi al monitoraggio dell’andamento del coronavirus nel nostro Paese, registrato nella settimana fra il 25 ed il 31 gennaio (con i dati poi aggiornati al 3 febbraio). Poco fa infatti, al termine della riunione della Cabina di regia, è stato annunciato che l’indice Rt nazionale è stabile a 0.84. Rt in salita: “chead un ...

DantiNicola : L'incarico a Draghi ha già riscosso i primi segnali di fiducia. Lo spread per la prima volta dal 2015 è sceso sotto… - TNannicini : È un bene che i sindacati abbiano subito dato segnali di apertura al governo #Draghi. Non è possibile la coesione s… - fattoquotidiano : IL PD È ANCORA OSTAGGIO DEL 'CORSARO' RENZI Fossi in Zingaretti mi guarderei alle spalle: vari segnali lasciano int… - rocco1909 : RT @DantiNicola: L'incarico a Draghi ha già riscosso i primi segnali di fiducia. Lo spread per la prima volta dal 2015 è sceso sotto quota… - ragusaibla : RT @DantiNicola: L'incarico a Draghi ha già riscosso i primi segnali di fiducia. Lo spread per la prima volta dal 2015 è sceso sotto quota… -