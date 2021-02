Rinnovo contratti dipendenti pubblici: aumenti stipendio, importi, a chi spettano (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Legge di bilancio 2021 ha incrementato di 400 milioni di euro il fondo per il Rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici portando così la dote complessiva a 3,8 miliardi di euro. L’Agenzia che si occupa dei rapporti con le sigle sindacali (ARAN) ha valutato in 107 euro lordi medi mensili l’impatto delle risorse sulle buste paga degli statali. Un aumento che tuttavia avrà valori diversi a seconda del comparto. Si parla infatti di 97 euro lordi per gli infermieri, ridotti a 91,50 euro nel caso dei docenti. Un effetto positivo sugli stipendi arriverà nel 2021 dalle misure fiscali introdotte per diminuire il peso della tassazione, a beneficio di coloro che possiedono redditi non superiori a 40 mila euro. Si parla infatti di: Un trattamento integrativo di 100 euro netti mensili per chi ha un reddito non superiore a ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Legge di bilancio 2021 ha incrementato di 400 milioni di euro il fondo per ildeiper iportando così la dote complessiva a 3,8 miliardi di euro. L’Agenzia che si occupa dei rapporti con le sigle sindacali (ARAN) ha valutato in 107 euro lordi medi mensili l’impatto delle risorse sulle buste paga degli statali. Un aumento che tuttavia avrà valori diversi a seconda del comparto. Si parla infatti di 97 euro lordi per gli infermieri, ridotti a 91,50 euro nel caso dei docenti. Un effetto positivo sugli stipendi arriverà nel 2021 dalle misure fiscali introdotte per diminuire il peso della tassazione, a beneficio di coloro che possiedono redditi non superiori a 40 mila euro. Si parla infatti di: Un trattamento integrativo di 100 euro netti mensili per chi ha un reddito non superiore a ...

VI, 16/09/2020, n.13004 In tema di contratti di locazione di immobili destinati ad uso non ... A., non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto di locazione, né rileva, per la formazione del ...

...del paese che rischia di aggravarsi nelle prossime settimane nel caso di un mancato rinnovo del ...pandemia si sta abbattendo con ferocia su donne e giovani che sono i soggetti che hanno i contratti più ...

La Legge di bilancio 2021 ha incrementato di 400 milioni di euro il fondo per il rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici portando così la dote complessiva a 3,8 miliardi di euro. L’Agenzia che ...

ROMA, 05 FEB - Trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, scaduto a fine 2019, al rush finale. Dopo aver affrontato la parte normativa e tra gli altri il tema dell'inquadramento ...

