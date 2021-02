Real Madrid, Zidane attacca: «Vogliono cambiare? Me lo dicano in faccia» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Zinedine Zidane non ci sta e attacca per il suo momento al Real Madrid: ecco le dichiarazioni del tecnico francese sulla sua situazione Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Huesca, ha attaccato l’ambiente. «Abbiamo vinto solo pochi mesi fa l’ultimo campionato, non anni fa. Io e i miei calciatori non molliamo nulla, meritiamo rispetto. Ditemi in faccia “ti vogliamo cambiare”, non alle spalle. Mi fa ridere che mi facciate certe domande tutte le volte che perdiamo; quando le cose non vanno bene, mi sento il primo responsabile, ma meritiamo rispetto dalla stampa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Zinedinenon ci sta eper il suo momento al: ecco le dichiarazioni del tecnico francese sulla sua situazione Zinedine, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Huesca, hato l’ambiente. «Abbiamo vinto solo pochi mesi fa l’ultimo campionato, non anni fa. Io e i miei calciatori non molliamo nulla, meritiamo rispetto. Ditemi in“ti vogliamo”, non alle spalle. Mi fa ridere che mite certe domande tutte le volte che perdiamo; quando le cose non vanno bene, mi sento il primo responsabile, ma meritiamo rispetto dalla stampa». Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Nella storia del Calcio si ricordano l’Ajax di Rinus Michels & Cruyff, il Milan di Sacchi & dei tre olandesi, il Ba… - sportface2016 : #RealMadrid, #Zidane sbotta contro la stampa: 'Io e miei calciatori meritiamo rispetto' #Liga - FabioAbatemarco : RT @ZioJackk: 'Auguri a #CristianoRonaldo giocatore del Real Madrid' (Zazzaroni Ivan) #mendesata - PerMoncloa : Ma in quel momento, nella televisione pubblica spagnola, in sovraimpressione, non si sa se per un errore volontario… - EmiOmen : RT @ZioJackk: 'Auguri a #CristianoRonaldo giocatore del Real Madrid' (Zazzaroni Ivan) #mendesata -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Zidane attacca: "Vogliono cambiare? Me lo dicano in faccia"

Zinedine Zidane non ci sta e attacca per il suo momento al Real Madrid: ecco le dichiarazioni del tecnico francese sulla sua situazione

Real Madrid, il tecnico Zinedine Zidane sbotta in conferenza stampa

Uno Zinedine Zidane così nervoso non lo si vedeva dalla Finale dei Mondiali 2006. Giochi di parole a parte, in vista del match contro l'Huesca l'allenatore del Real Madrid si è scagliato contro i giornalisti, chiedendo rispetto per lui e per la squadra. Questo il suo sfogo: 'Ci meritiamo di metterci la faccia fino al termine della stagione, di giocarci ...

Real Madrid e Ramos sono sempre più lontani. E c'è Alaba sulla porta La Gazzetta dello Sport La Juve di Pirlo è da coppa: ecco perché ora la Champions è davvero possibile

Tra l’altro questa è una strana stagione in cui le grandi tradizionali come il Real Madrid il Barcellona sembrano in crisi, per cui la Juventus potrebbe avere qualche possibilità in più per coronare ...

Real Madrid, Zidane “Io e i miei giocatori non molliamo, ma meritiamo rispetto dalla stampa”

Durante la conferenza stampa della vigilia del match contro l'Huesca, Zinedine Zidane ha parlato del ko contro il Levante difendendo con toni forti e con nervosismo se stesso e i suoi giocatori.

Zinedine Zidane non ci sta e attacca per il suo momento al: ecco le dichiarazioni del tecnico francese sulla sua situazioneUno Zinedine Zidane così nervoso non lo si vedeva dalla Finale dei Mondiali 2006. Giochi di parole a parte, in vista del match contro l'Huesca l'allenatore delsi è scagliato contro i giornalisti, chiedendo rispetto per lui e per la squadra. Questo il suo sfogo: 'Ci meritiamo di metterci la faccia fino al termine della stagione, di giocarci ...Tra l’altro questa è una strana stagione in cui le grandi tradizionali come il Real Madrid il Barcellona sembrano in crisi, per cui la Juventus potrebbe avere qualche possibilità in più per coronare ...Durante la conferenza stampa della vigilia del match contro l'Huesca, Zinedine Zidane ha parlato del ko contro il Levante difendendo con toni forti e con nervosismo se stesso e i suoi giocatori.