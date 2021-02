Provinciale della Valsassina chiusa per frana | quinta volta in un mese

SassiLive : +++RIPARTE LA RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE “TOMMASO STIGLIANI” DI MATERA+++ - MortoDiFibra : @aboutlocs Ero campione provinciale di “Trova le 7 differenze” della Settimana Enigmistica - giornaleradiofm : Sanità: falsi bilanci Asp per ridurre deficit, 15 indagati: (ANSA) - COSENZA, 05 FEB - Avrebbero falsificato i bila… - SassiLive : +++IL 6 FEBBRAIO SU RAI 2 “IL PROVINCIALE” FA TAPPA IN BASILICATA, FEDERICO QUARANTA ALLA SCOPERTA DELLA CIVILTÀ CO… - jadarf1 : @SardegnaG In una città provinciale, piccolo borghese, sporcare il salotto cittadino del proprio passeggio con la v… -

Ultime Notizie dalla rete : Provinciale della

Il Giorno

Avrebbero falsificato i bilanci consuntivi dell'Azienda sanitariadi Cosenza nel triennio 2015 - 2017, fornendo una rappresentazionerealtà economico - patrimoniale, caratterizzata da cronici disavanzi, più edulcorata di quanto non fosse, per ......si conclude nel dicembre 2008 quando viene chiamata a guidare la Funzione Pubblica in qualità di segretario generalee dove da subito deve affrontare passaggi delicati come quelli...Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via con Divieto di Ritorno dal Comune di Isola S. Antonio per un periodo di anni 3 nei co ...[CORONAVIRUS] Altre 4 classi in quarantena, gli attuali positivi in provincia di Rovigo sono 989, 1158 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Incidenza in lieve rialzo per ...