Perché non paragonare il Governo Draghi a quelli di Ciampi e Monti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rimarranno nel tempo le parole gravi con cui il presidente Mattarella ha tracciato le emergenze del paese e ha argomentato il conferimento al prof. Draghi della formazione del nuovo Governo. Il presidente del Consiglio incaricato ha indicato a sua volta le sfide: vincere la pandemia, condurre in porto la campagna vaccinale, dare risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese con uno sguardo attento «alle nuove generazioni e alla coesione sociale». Con il sostegno decisivo delle risorse straordinarie garantite dall’Unione europea. Non era scontata la scelta annunciata dal presidente incaricato di consultare le parti sociali. Non è un dettaglio. Sapremo se sarà anche un elemento di profilo del nuovo Governo, se e quando si insedierà. Una fase così complicata del paese lo richiederebbe. Lo richiede sempre la qualità ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rimarranno nel tempo le parole gravi con cui il presidente Mattarella ha tracciato le emergenze del paese e ha argomentato il conferimento al prof.della formazione del nuovo. Il presidente del Consiglio incaricato ha indicato a sua volta le sfide: vincere la pandemia, condurre in porto la campagna vaccinale, dare risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese con uno sguardo attento «alle nuove generazioni e alla coesione sociale». Con il sostegno decisivo delle risorse straordinarie garantite dall’Unione europea. Non era scontata la scelta annunciata dal presidente incaricato di consultare le parti sociali. Non è un dettaglio. Sapremo se sarà anche un elemento di profilo del nuovo, se e quando si insedierà. Una fase così complicata del paese lo richiederebbe. Lo richiede sempre la qualità ...

Giorgiolaporta : Le elezioni non si possono fare perché si creano assembramenti. Parola di #Mattarella. ????#GovernoDraghi #Conte - marattin : Perché dietro la distorta distinzione tra “tecnica” e “politica” (di cui sono pieni tv e giornali in questi giorni)… - andreapurgatori : Causa crisi, #Atlantide ahimè slitta ancora. Tutto succede il mercoledì ma il prossimo non ce lo lasciamo scappare.… - maxxxks : RT @Il_Vitruviano: Bagnai il «pragmatico» (ipse dixit) esce allo scoperto e prova il triplo carpiato con avvitamento per spiegare perché ap… - ilCR7diPalermo : @tw_fyvry ma tu ti ricordi che in una puntata di Avanti Un Altro di qualche anno fa (conduceva Scotti e non Bonolis… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Perché non paragonare il Governo Draghi a quelli di Ciampi e Monti

A me non pare che i paragoni si attaglino. Ciò che c'è di simile è l'emergenza e la difficoltà della politica. Cioè che c'è di diverso sono le condizioni del paese e del sistema politico e dei ...

Bologna, Destro e quell'addio non voluto da Mihajlovic

Perché Miha gli ha sempre parlato in faccia con grande chiarezza e durezza, come ormai non succedeva più tra il giocatore e la società, che da mesi e mesi non vedeva l'ora di sbolognarlo, come se ...

«Navalny ha messo in crisi la plutocrazia di Mosca, Putin lo teme perché non ha paura» Corriere della Sera A mepare che i paragoni si attaglino. Ciò che c'è di simile è l'emergenza e la difficoltà della politica. Cioè che c'è di diverso sono le condizioni del paese e del sistema politico e dei ...Miha gli ha sempre parlato in faccia con grande chiarezza e durezza, come ormaisuccedeva più tra il giocatore e la società, che da mesi e mesivedeva l'ora di sbolognarlo, come se ...