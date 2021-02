Passarella | “Lautaro può crescere ancora moltissimo Ho consigliato io Martinez Quarta alla Fiorentina”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Daniel, ex difensore die Inter, ha parlato così in una lunga intervistaGazzetta dello Sport: “l’hoio ad Antognoni e Pradè. Gli ho anche parlato prima che arrivasse a Firenze. Ha tutto per avere un destino simile al mio.? L’intelligenza è la sua dote principale. Puòe la Nazionale se lo godrà a lungo”. Sul club nerazzurro: “Non conosco le vicende societarie e non si può paragonare ai miei tempi. Ora il presidente è lontano, io andavo a mangiare a casa di Pellegrini”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gazzetta_it : #Passarella: 'Il mio cuore diviso tra #Viola e #Inter. #Lautaro crescerà e #Commisso è ok' #FiorentinaInter… - Noovyis : (Passarella: “Lautaro può crescere ancora moltissimo. Martinez Quarta l’ho consigliato io alla Fiorentina”) Playhi… - FiorentinaUno : PASSARELLA: 'A Pradè consigliai Lautaro Martinez. I tifosi devono avere fiducia nella società' -… - OdeonZ__ : Passarella: 'Il mio cuore diviso tra Viola e Inter. Lautaro crescerà. Commisso? È ok' - FcInterNewsit : Passarella: 'Fiorentina-Inter la partita del mio cuore. E potevo allenare i nerazzurri. Lautaro? Ha una dote princi… -

Ultime Notizie dalla rete : Passarella Lautaro

Commenta per primo Daniel, ex difensore di Fiorentina e Inter , parla in vista della sfida di questa sera a la ...? L'intelligenza è la sua dote principale. Può crescere ancora ...... Fiorentina e Inter apriranno la 21esima giornata di campionato e a parlare del match, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, è stato un grande doppio ex: Daniel. FIORENTINA INTER - ...Daniel Passarella, ex di Fiorentina e Inter, ha parlato del match di questa sera Questa sera, Fiorentina e Inter apriranno la 21esima giornata di campionato e a parlare del match, in una intervista a ...Su Gazzetta: "Sono Lukaku risolvo problemi“. Stasera ore 20.45 Fiorentina – Inter. Assente nella sconfitta in coppa con la Juve, il gigante nerazzurro torna in campo: con ...