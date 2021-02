Novara, Cianci denunciato per ricettazione, esplode la contestazione dei tifosi: “Non meritiamo questo scempio” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giorni caldi in casa Novara.esplode la contestazione dopo la notizia della denuncia per ricettazione del presidente del Novara Calcio, Maurizio Cianci. Durante un controllo avvenuto nell'ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei traffici illeciti e dei reati finanziari, l'imprenditore, è infatti stato trovato in possesso di 200.000 euro in contanti nascosti in una busta di generi alimentari nel suo suv. Una cifra ingente di cui Cianci non avrebbe saputo spiegare la provenienza alle fiamme gialle.Cianci, dopo qualche ora, si è dimesso dalla carica di presidente e a.d. della società. Il club, inoltre, tramite una nota, ha preso le distanze dichiarandosi del tutto estraneo ai fatti. Una vicenda delicata che avrebbe toccato i nervi, già ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giorni caldi in casaladopo la notizia della denuncia perdel presidente delCalcio, Maurizio. Durante un controllo avvenuto nell'ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei traffici illeciti e dei reati finanziari, l'imprenditore, è infatti stato trovato in possesso di 200.000 euro in contanti nascosti in una busta di generi alimentari nel suo suv. Una cifra ingente di cuinon avrebbe saputo spiegare la provenienza alle fiamme gialle., dopo qualche ora, si è dimesso dalla carica di presidente e a.d. della società. Il club, inoltre, tramite una nota, ha preso le distanze dichiarandosi del tutto estraneo ai fatti. Una vicenda delicata che avrebbe toccato i nervi, già ...

fattoquotidiano : Trovato con 200mila euro in auto: denunciato per ricettazione il presidente del Novara Calcio Marcello Cianci - Gazzetta_it : Nascondeva una busta in auto con 200mila euro: denunciato il presidente del #Novara #MarcelloCianci - Ticinonline : 200'000 euro nascosti nell'auto: il numero uno del Novara nei guai - Mediagol : Novara, Cianci denunciato per ricettazione, esplode la contestazione dei tifosi: 'Non meritiamo questo scempio'… - Ely47074722 : RT @FioreFerdi1: Gli evasori devono andare in galera Fermato dalla Finanza con 200 mila euro in auto: denunciato il presidente del Novara… -