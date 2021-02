Nicola Zingaretti: "Pd con Draghi". Paletto anti-Lega sulla "progressività del fisco" (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Nell’ambito della fiducia che confermiamo abbiamo espresso al professor Draghi le nostre preoccupazioni e le nostre proposte”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Zingaretti spiega: “Le preoccupazioni sono forti, per le disuguaglianze, la crescita del Paese. Non dobbiamo cedere alle tentazioni di disfattismo, particolarismo, egoismo, occorre suscitare una proposta italiana, che dia fiducia alle persone.Siamo qui perché per raggiungere questo obiettivo bisogna realizzare un nuovo modello di sviluppo rispetto a quello precedente la pandemia che non riusciva a creare giustizia, benessere, crescita”. E aggiunge: ”È stato un primo incontro con il professor Draghi, con fiducia attendiamo uno sua prima sintesi per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Nell’ambito della fiducia che confermiamo abbiamo espresso al professorle nostre preoccupazioni e le nostre proposte”. Così il segretario del Pddopo le consultazioni con il premier incaricato Mariospiega: “Le preoccupazioni sono forti, per le disuguaglianze, la crescita del Paese. Non dobbiamo cedere alle tentazioni di disfattismo, particolarismo, egoismo, occorre suscitare una proposta italiana, che dia fiducia alle persone.Siamo qui perché per raggiungere questo obiettivo bisogna realizzare un nuovo modello di sviluppo rispetto a quello precedente la pandemia che non riusciva a creare giustizia, benessere, crescita”. E aggiunge: ”È stato un primo incontro con il professor, con fiducia attendiamo uno sua prima sintesi per ...

