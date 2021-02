Morto Christopher Plummer | star di “Tutti insieme appassionatamente”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Se ne è andato a 91 anni nella sua casa del Connecticut. Premio Oscar nel 2012 per Beginners, l’attore era maggiormente noto per il suo ruolo in, considerato uno dei musical più importanti e apprezzati di Hollywood e che è riuscito a consacrare l’attore. La notizia della morte è stata data dal manager, Lou Pitt, che ha così comunicato:era un uomo straordinario che amava profondamente e rispettava la sua professione con dei grandiosi modi di fare vecchio stile, un senso dell’umorismo irriverente e la musicalità nelle parole. Era un Patrimonio Nazionale che apprezzava profondamente le sue origini canadesi. Attraverso la sua arte e umanità ha toccatoi nostri cuori e la ...

Addio a Plummer: l'attore canadese di "Tutti Assieme Appassionatamente" ("The Sound of Music") e "All The Money of the World", è morto nella sua casa del Connecticut a 91 anni. Nato il 13 dicembre 1929 a Toronto, in Canada, nipote del primo ministro canadese Sir John Abbott, Christopher Plummer era figlio dell'avvocato e segretario universitario John Plummer.