Meloni | “No alla fiducia a Draghi Salvini? Qualcosa mi sfugge”

ROMA – "Non sono d'accordo col metodo, con la scelta del presidente della Repubblica e con molte delle motivazioni che sono state addotte, non ne condivido nessuna". Giorgia Meloni, a Porta a porta, spiega la posizione di Fratelli d'Italia: "In ogni caso non darò la fiducia al governo Draghi, ma se portasse provvedimenti che io condivido per il bene dell'Italia li voterò. Certo che Draghi è meglio di Conte, tutti abbiamo festeggiato quando abbiamo visto le dimissioni di Conte, anche se speravo ci avrebbero portato al voto".

