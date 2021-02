Mascherine FFP2 per autisti scuolabus. (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli Assessori Alessandra Clemente, Rosaria Galiero, Marco Gaudini, Lucia Francesca Menna, con il Consigliere Comunale Ciro Langella delegato al trasporto pubblico non di linea, hanno incontrato ... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli Assessori Alessandra Clemente, Rosaria Galiero, Marco Gaudini, Lucia Francesca Menna, con il Consigliere Comunale Ciro Langella delegato al trasporto pubblico non di linea, hanno incontrato ...

ricpuglisi : Domenico Arcuri deve rendere conto su come ha speso e come spende i soldi degli italiani per l'emergenza #Covid19.… - Corriere : Covid, ecco tutti gli errori del commissario Arcuri: cosa ha comprato e quanto ha speso - beppesevergnini : Domenico Arcuri, tutti gli errori del commissario Covid: quanto ha speso e cos’ha comprato - Scontiamolo : IN SCONTO: 20 Mascherine Filtranti FFP2 - laregione : Mascherine Ffp2: In dubbio l'uso nel quotidiano -