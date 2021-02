Mara Maionchi si alza e lascia lo studio: “Ma che ca***, io vado via!”. Tutti increduli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mara Maionchi è un mito, Amatissima dal pubblico, la produttrice discografica è tornata in tv con la nuova edizione di Italia’s got talent, lo show dei talenti di Tv8. Ancora una volta nella giuria, al fianco di Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, nell’ultima puntata andata in onda ha lasciato giudici, conduttrice (Lodovica Comello, ndr) e concorrenti basiti. Perché si è letteralmente rifiutata di assistere alla performance di un duo e dopo qualche parolaccia è uscita dallo studio indispettita. Nessuno è riuscito a farle cambiare idea. Si è alzata dalla sedia e, quasi bianca in volto, ha pronunciato queste parole mentre si dirigeva dietro le quinte: “No, raga’ io vado! No, ma ci rivediamo, ve lo assicuro. Ma ora vado a casa, ragazzi col ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)è un mito, Amatissima dal pubblico, la produttrice discografica è tornata in tv con la nuova edizione di Italia’s got talent, lo show dei talenti di Tv8. Ancora una volta nella giuria, al fianco di Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, nell’ultima puntata andata in onda hato giudici, conduttrice (Lodovica Comello, ndr) e concorrenti basiti. Perché si è letteralmente rifiutata di assistere alla performance di un duo e dopo qualche parolaccia è uscita dalloindispettita. Nessuno è riuscito a farle cambiare idea. Si èta dalla sedia e, quasi bianca in volto, ha pronunciato queste parole mentre si dirigeva dietro le quinte: “No, raga’ io! No, ma ci rivediamo, ve lo assicuro. Ma oraa casa, ragazzi col ...

