Izzo ammette | «Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il mattino racconta la storia di Armando, calciatore di Secondigliano che ora gioca nel Torino. La sua infanzia è stata legata a quei posti e spesso a personaggi non proprio puliti, proprio per questo Armando si è trovato indagato per presunti contatti con la camorra di Secondigliano e Scampia, in relazione all’ipotesi dinel corso della partita di campionato Modena-Avellino del 17 marzo 2014.non entrò in campo in quella partita e non per caso, come lo stesso calciatore ha ammesso. Fu lui infatti a simulare un risentimento muscolare per non giocare e non trovarsi in una partita in cui la peggiore camorra di Secondigliano aveva piazzato i propri artigli. «Hounin realtà, hoper nonin ...