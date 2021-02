Istituto Pascale, via al protocollo d’intesa con Cittadinanzattiva (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – All’Istituto dei tumori di Napoli Fondazione Pascale questa mattina è stato siglato un protocollo di intesa tra il polo oncologico e Cittadinanzattiva per coniugare la competenza scientifica con quella civica e andare così incontro alle esigenze dei pazienti. Il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, tiene a battesimo l’accordo, formalizzato questa mattina dall’Istituto dei tumori di Napoli e da Cittadinanzattiva, per unire le competenze e migliorare il rapporto paziente-struttura ospedaliera Questa mattina, nella sala Consiglio dell’Istituto dei tumori di Napoli Fondazione G. Pascale, è stato siglato un protocollo di intesa tra il polo oncologico più grande del Mezzogiorno e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – All’dei tumori di Napoli Fondazionequesta mattina è stato siglato undi intesa tra il polo oncologico eper coniugare la competenza scientifica con quella civica e andare così incontro alle esigenze dei pazienti. Il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, tiene a battesimo l’accordo, formalizzato questa mattina dall’dei tumori di Napoli e da, per unire le competenze e migliorare il rapporto paziente-struttura ospedaliera Questa mattina, nella sala Consiglio dell’dei tumori di Napoli Fondazione G., è stato siglato undi intesa tra il polo oncologico più grande del Mezzogiorno e ...

