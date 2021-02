Il sindaco di Messina ci ripensa: strappa le dimissioni in diretta Facebook (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Una diretta Facebook durata un’ora e undici minuti, conclusa con lo strappo della lettera di dimissioni. Cateno De Luca resta quindi sindaco di Messina. È l’epilogo di una querelle che va avanti da settimane, con le polemiche del sindaco della città dello Stretto contro la gestione dell’emergenza pandemica da parte dell’Azienda santiaria provinciale. Nel mirino di De Luca è finito il direttore Generale dell’Asp Paolo La Paglia, ma le invettive del vulcanico sindaco hanno investito anche il governo regionale che a suo dire avrebbe dovuto intervenire sulla situazione messinese. Il 15 gennaio la presentazione delle dimissioni: in quell’occasione De Luca affermò che sarebbe ritornato sui suoi passi solo davanti alla “rimozione” di La Paglia. Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Una diretta Facebook durata un’ora e undici minuti, conclusa con lo strappo della lettera di dimissioni. Cateno De Luca resta quindi sindaco di Messina. È l’epilogo di una querelle che va avanti da settimane, con le polemiche del sindaco della città dello Stretto contro la gestione dell’emergenza pandemica da parte dell’Azienda santiaria provinciale. Nel mirino di De Luca è finito il direttore Generale dell’Asp Paolo La Paglia, ma le invettive del vulcanico sindaco hanno investito anche il governo regionale che a suo dire avrebbe dovuto intervenire sulla situazione messinese. Il 15 gennaio la presentazione delle dimissioni: in quell’occasione De Luca affermò che sarebbe ritornato sui suoi passi solo davanti alla “rimozione” di La Paglia.

Tele_Nicosia : Il sindaco di Messina ci ripensa: strappa le dimissioni in diretta Facebook - silvestrigreg : Il sindaco di Messina #Deluca ieri ha fatto una nuova scheneggiata,visto che i consiglieri al suo ricatto non hanno… - NormannoMessina : Cateno De Luca strappa le dimissioni in #diretta e rimane #sindaco di #Messina. - Federic0Franki : Non è la scena di un film di Antonio Albanese, è il sindaco di Messina ed è tutto vero - GaProfgio : RT @Infomessina: Coupe de theatre di Cateno DeLuca, al termine di una diretta fiume strappa le dimissioni -