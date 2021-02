Il Pentagono cambia i piani? Ecco la revisione a cura di Austin

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Si chiamerà “Global posture review”, letteralmente “della postura globale”, e rivedrà nel complesso gli schieramenti all’estero degli Stati Uniti. L’ha chiesta ieri il presidente Joe Biden in vista al dipartimento di Stato, chiarendone da subito l’obiettivo: la leadership americana nel mondo, iniziando dalla diplomazia e coinvolgendo lo strumento militare che ne è a servizio. IL RUOLO DEL“Significa – ha spiegato il capo delLloyd– che gli Stati Uniti, mai timorosi di combattere quando devono, non saranno nemmeno timorosi di affrontare discussioni complesse e negoziati”. Per il, ha aggiunto, vuol dire “essere sempre pronti a sostenere il duro lavoro della diplomazia, a sostenerla con le capacità di cui la nostra nazione ha ...

