Il Cts smentisce, no a riapertura ristoranti: "Renderebbe vane le misure" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna fuga incontrollata di notizie. Quella che sembrava essere un'apertura, potrebbe invece portare a nuove strette. Il Comitato Tecnico Scientifico è dovuto scendere in campo in prima persona per smentire le notizie relative alla riapertura dei ristoranti. "Non c'è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Nel verbale della riunione del Cts del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso". Inizia così la nota redatta dall'organo del Ministero della Salute. "Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe ...

