Governo Draghi Meloni: «Mai con Pd, M5S o Renzi. Fdl non voterà la fiducia» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Governo Draghi Meloni – Venerdì 5 febbraio 2021. Dopo la pausa pranzo, sono riprese alla Camera le consultazioni di Mario Draghi con i partiti. Il presidente del Consiglio incaricato ha ricevuto nel primo pomeriggio la delegazione di Fratelli d'Italia, guidata da Giorgia Meloni. Assieme a lei, che si è presentata ancora con le stampelle per via di un infortunio, i due capigruppo di Senato e Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. A seguire arriverà quella del Partito democratico, guidata da Nicola Zingretti, e infine il gruppo di Forza Italia, che avrà in testa Antonio Tajani. Assente Silvio Berlusconi, che ha contattato però telefonicamente l'ex presidente della Bce. All'uscita dell'incontro con il professor Mario Draghi, Giorgia Meloni è parsa tranquilla.

"Abbiamo ribadito a Draghi che FdI non voterà la fiducia al suo governo, una scelta che non ha a che fare con un pregiudizio nei suoi confronti. Ma l'Italia non è democrazia di Serie B". Così il Presidente di Fratelli d'...

