Gli uomini che odiano mostrare affetto in pubblico, in base ai segni zodiacali (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se avete al vostro fianco un uomo che detesta le effusioni pubbliche, probabilmente farà parte di uno dei seguenti segni dello zodiaco. Queste persone non vedono di buon occhio esprimere ciò che provano davanti agli altri e preferiscono mantenere le effusioni in un’area privata della loro vita. 1. Acquario L’uomo dell’Acquario non è un asociale e non disprezza di essere toccato… solo non vuole che lo si faccia in pubblico. Per loro le effusioni davanti ad altri sono solo un modo di dare spettacolo e preferiscono evitare qualunque atteggiamento che potrebbe farli vergognare, come anche un semplice bacio. Privatamente possono dimostrarsi molto affettuosi, ma non aspettatevi di ottenere gli stessi risultati fuori dalla porta di casa. credit: pixabay/Pexels 2. Scorpione L’uomo del segno dello Scorpione è un passionale ed è schiavo dei propri sentimenti, ... Leggi su virali.video (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se avete al vostro fianco un uomo che detesta le effusioni pubbliche, probabilmente farà parte di uno dei seguentidello zodiaco. Queste persone non vedono di buon occhio esprimere ciò che provano davanti agli altri e preferiscono mantenere le effusioni in un’area privata della loro vita. 1. Acquario L’uomo dell’Acquario non è un asociale e non disprezza di essere toccato… solo non vuole che lo si faccia in. Per loro le effusioni davanti ad altri sono solo un modo di dare spettacolo e preferiscono evitare qualunque atteggiamento che potrebbe farli vergognare, come anche un semplice bacio. Privatamente possono dimostrarsi molto affettuosi, ma non aspettatevi di ottenere gli stessi risultati fuori dalla porta di casa. credit: pixabay/Pexels 2. Scorpione L’uomo del segno dello Scorpione è un passionale ed è schiavo dei propri sentimenti, ...

istat_it : Autori e vittime di omicidio: nel 2019 omicidi in calo. Crescono quelli in famiglia: vittime soprattutto donne, uo… - diMartedi : #Fornero su #crisidigoverno: 'Sono dei piccoli uomini che hanno un orizzonte limitato e un’intelligenza limita, una… - Esercito : Gli uomini e le donne dell’@Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attor… - semper_galatea : @StatusMentali Gli uomini col piercing al sopracciglio - _LoveAndJustice : @DarioNardella Il S. Darusman (ONU) ha descritto ai diplomatici i massacri nei villaggi Rohingya e l'uso dello stup… -