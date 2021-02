Giornata dei calzini spaiati 2021: il messaggio importante dietro l'iniziativa. Come aderire (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Giornata dei calzini spaiati 2021 cade il 5 febbraio. L'iniziativa è stata lanciata 11 anni fa da una maestra di una scuola primaria di Terzo Aquileia, in Friuli, e aderire è molto semplice: è ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ladeicade il 5 febbraio. L'è stata lanciata 11 anni fa da una maestra di una scuola primaria di Terzo Aquileia, in Friuli, eè molto semplice: è ...

virginiaraggi : In occasione della prima edizione della Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, illuminiamo di verde Palaz… - DalilaNesci : Il #M5S ha sempre messo le idee prima dei nomi.Le parole di responsabilità e di unione che auspicavo sono arrivate… - Pontifex_it : I nonni sono l’anello di congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede.… - hekimasss : 'Non devo pagare la penale se invece dei playoff lo mando via a una giornata dalla fine della rs'… - PalumboPatrizia : Giornata dei calzini spaiati -