Festival di Sanremo | Fedez chiede scusa a Francesca Michielin su Instagram

(Di venerdì 5 febbraio 2021)dopo la pubblicazione di alcuni secondi del brano che i due presenteranno in gara a. Il rapper milanese aveva pubblicato sui social, per errore, alcuni estratti del brano, rischiando l’esclusione dalla gara canora che si svolgerà dal prossimo 2 marzo. Adesso, per rimediare,pubblica un video sulle note di “Xdono” di Tiziano Ferro, in cui si presenta alla porta dicon un mazzo di rose in segno di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - rtl1025 : ?? Via libera a #Sanremo, sarà un #Festival blindato e senza pubblico, è arrivato l'ok da parte del #Cts - OndeFunky : Alle 9.30 parlo di #Sanremo2021 a #BuongiornoInBlu2000 con la bravissima Chiara Placenti qui ??… - arual812 : RT @sanremohistory: 'Il Festival di Sanremo ci appartiene!' Amedeo Umberto Rita Sebastiani, 4 febbraio 2021. Mancano 26 giorni a #Sanremo… - proudofmengoni : RT @amaricord: 'Il Festival di Sanremo ci appartiene' SÌ AMADEUS, L'HAI DETTO -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Fedez compie 29 anni guarda le foto Leggi anche ›di2021, il teatro Ariston resta senza pubblico. E Amadeus è pronto a lasciare ›2021: chi sono le cantanti in ...Ildici appartiene e, anche in un anno difficile come questo, è importante che questa festa possa essere, con le dovute accortezze, nelle case degli italiani".Amadeus si dice felicissimo per il benestare ricevuto dal Comitato Tecnico Scientifico per lo svolgimento di Sanremo. Non sarà il solito Festival, chiaramente, ma è un piccolo segnale di ripresa per u ...Sanremo 2021: 300 minuti di festival al giorno per 5 giorni, 5 sere-notti di tv per il pubblico prevalentemente in età. Boom di addormentati non nel letto.