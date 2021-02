(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il discorso del presidente Mattarella del 2 febbraio è stato assai deciso. Un discorso da lacrime e sangue, di quelli che si fanno a una nazione in guerra perché - se pure allo stremo - continui a resistere. Quella con la pandemia, purtroppo, è appunto una guerra. Che si vince soltanto attuando piani complessi, che per ciò stesso devono essere organizzati ed efficienti al massimo livello. Solo così si potrà realizzare una vaccinazione di massa che ci consenta di sopravvivere, assicurando nel contempo un impiego oculato della montagna di miliardi del Recovery fund, capace di salvarci dalla catastrofe economico-finanziaria dovuta al Covid (respingendo gli appetiti famelici di qualche cordata). Partendo da questi ineludibili dati di fatto, riscontrata l’impossibilità di Conte di proseguire, Mattarella ha incaricato Mario Draghi dificare la possibilità di formare un ...

plgiannetti : RT @HuffPostItalia: Distinguere fra salvatori veri e autoproclamati - HuffPostItalia : Distinguere fra salvatori veri e autoproclamati - AntonelloBuond1 : @ValentiniLore93 @AndreaOrlandosp Bonomi fa parte di Confindustria, va per le imprese e a discapito del singolo, va… - Blowjoint : @ilapazzagioia @giuliainnocenzi Hai fatto un errore gravissimo, ed è preoccupante, se ti occupi di dipendenze, dist… - ReboraFulvio : @annaros70527446 Mi sa che non si è capaci di distinguere fra propaganda e risposte alle domande fatte. -

Ultime Notizie dalla rete : Distinguere fra

L'HuffPost

Per poi, dopo la rottamazione, destreggiarsile macerie come un salvatore della Patria. Senza assolutamente esserlo neanche un po'. Tanto più che quel Governo - tanto bistrattato - sul versante ...... da inizio 2021, il canale di ascolto e confrontoCommissione Via - Vas (e la corrispondente ... quindi, anche delle decisioni pubbliche finali (tese ai progetti buoni da quelli meno ...Vorrei che fosse smentita la tesi dell’antropologo culturale Marino Niola, secondo cui il nostro è il popolo dell’indulgenza ...In oltre quarant’anni di attività ha operato a cavallo fra le discipline, dall’architettura al design, fino all’urbanistica e poi fotografia, scultura, pittura. Tra i suoi libri, “L’Architettura degli ...