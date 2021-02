Covid: morti 10 bresciani, 437 casi in 24 ore. I nuovi contagi Comune per Comune (Di venerdì 5 febbraio 2021) La spinta al ribasso della curva bresciana sembra già essersi esaurita: dopo tre giorni consecutivi in cui l'incremento percentuale sui sette giorni era tornato a scendere, nelle ultime 24 ore - con ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 5 febbraio 2021) La spinta al ribasso della curva bresciana sembra già essersi esaurita: dopo tre giorni consecutivi in cui l'incremento percentuale sui sette giorni era tornato a scendere, nelle ultime 24 ore - con ...

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i positivi, sono 13.659, con 421 morti. Superata la soglia delle 90mila vittime. Il tasso di… - ilriformista : #Conte non parla dei morti per #Covid per occultare il suo fallimento - smilypapiking : RT @jacopo_iacoboni: La seconda premiership Conte si chiude con: crollo del pil a due cifre quasi record mondiale di morti di covid per 10… - Fef58 : RT @AlfioKrancic: Ma il Covid c'è ancora? No perché uno apre la Tv e i TG invece di terrorizzare il pubblico come facevano, ante Draghi inc… -