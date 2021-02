Covid | ' antinfiammatorio per l' artrite riduce la mortalità' La ricerca del San Raffaele

(Di venerdì 5 febbraio 2021) 'I tassi didel - 19 sono in buona parte associati all'emergere, nei pazienti con forme gravi della malattia, della cosiddetta sindrome da tempesta citochinica, uno stato iper - ...

Il lavoro, uno studio comparativo, indica la superiorità terapeutica del farmaco...- riferiscono dall'Irccs di via Olgettina - è parte del maxi studio osservazionale- 19 che ha ......precoce" Spegnere la 'tempesta citochinica' che colpisce i pazienti con forme gravi di- 19 è ... Il lavoro, uno studio comparativo, indica la superiorità terapeutica del farmaco...«I tassi di mortalità del Covid-19 sono in buona parte associati all'emergere, nei pazienti con forme gravi della malattia, della cosiddetta sindrome da ...I tassi di mortalità del Covid-19 sono in buona parte associati all'emergere, nei pazienti con forme gravi della malattia, della cosiddetta sindrome da tempesta citochinica, uno stato iper-infiammator ...