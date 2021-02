Consob oscura 6 siti abusivi e lancia “warning” su annunci web

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –mette in guardia i risparmiatori, con un’apposita Avvertenza (), in merito alle campagne pubblicitarie svolte via internet che prefigurano la possibilità di ottenere significativi (spesso inverosimili) rendimenti finanziari a fronte del prospettato acquisto di azioni di note società internazionali del settore tecnologico e commerciale, di rinomate società calcistiche e/o di cripto-valute. Tali iniziative – si legge – “potrebbero essere finalizzate all’acquisizione di somme di denaro o di dati personali degli utenti”. Ordinato, inoltre, l’mento di 6 nuoviweb che offrono abusivamente servizi finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” in base ai qualipuò ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire ...

