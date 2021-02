Coniugi scomparsi a Bolzano, l’allarme dopo la scoperta fatta con i droni. Individuato un punto preciso (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bolzano, proseguono le ricerche dei Coniugi Neumair. In seguito a una riunione indetta dai rappresentanti scelti tra protezione civile, polizia e vigili del fuoco, i droni hanno continuato a sorvolare l’Adige e negli ultimi giorni sarebbero emerse due grosse macchie scure. A favore delle indagini anche il livello del fiume, che verrà ridotto per facilitare le ricerche. Le immagini catturate dai droni in volo hanno lasciato emergere alcuni dettagli da poter ricondurre ai Coniugi Neumair. Si tratta nello specifico di un macchia scura rilevata sul fondo del fiume Adige che ha fatto scattare l’allarme. Il dettaglio ha così portato inevitabilmente alla decisione più logica, ovvero quella di limitare il deflusso delle dighe che alimentano il letto del fiume.



