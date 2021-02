Chloe Zhao | regista di Nomadland e di Eternals | dirigerà un nuovo Dracula western sci-fi

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La Universal Pictures sta sviluppando unfilm di generesci-fi con protagonista. A dirigere questo esperimento cinematografico di commistione di generi sarà, nominata ai Golden Globe per la regia e la sceneggiatura di. Attualmente, laè alle prese con, film del Marvel Cinematic Universe previsto per uscire negli Stati Uniti a novembre 2021. “Il singolare obiettivo difa luce sulle storie di persone trascurate e incomprese“, ha affermato il Presidente della Universal Pictures. “Siamo entusiasti di lavorare con lei mentre reinventa uno dei personaggi outsider più iconici mai creati.” E laha ribattuto: “Sono sempre stata ...

La pluripremiata regista di Nomadland Chloésta progettando di realizzare una nuova versione di Dracula in stile western fantascientifico. "Sono sempre stata affascinata dai vampiri e dal concetto di alterità che portano in sé. Sono felice ..."Sono sempre stata affascinata dai vampiri e dal concetto di Alterità che incarnano," ha dichiaratoall' Hollywood Reporter , "e non vedo l'ora di lavorare con il team Universal alla ...Come ogni settimana il "punto streaming" con la Commissione nazionale valutazione film Cei e l'Agenzia Sir, le novità da vedere sulle principali piattaforme. Anzitutto una bella proposta da VatiVision ...Chloe Zhao regista di Nomadland ed Eternals dirigerà un versione futuristica, fantascientifica e western del Dracula di Bram Stoker.