Cenerentola di Rodgers e Hammerstein in arrivo in esclusiva su Disney+

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La piattaforma di streamingsi arricchirà a breve di un nuovo film:di, acclamato musical presentato per la prima volta da Disney nel 1997 durante la serie Disneyland sul canale statunitense ABC. Il musical, che riuscì a conquistare sia il pubblico che la critica ricevendo sette nomination agli Emmy Awards, sarà disponibile a partire da venerdì 12 febbraio. Il musical scritto da Robert L. Freedman, con soggetto ideato dalla nota coppia di autori Richarde Oscar, si distingue rispetto all’originale del 1957 per l’utilizzo di un cast multietcnico, che si rivela in seguito la chiave del successo per il remake televisivo del leggendario Cinderella: Brandy Norwood interpreta, Paolo Montalban è il ...

