Caso Onana: il giocatore dell’Ajax squalificato per 12 mesi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per Andre Onana giocatore dell’Ajax sono stati confermati i 12 mesi di squalifica per doping. La squadra prepara il ricorso Brutte notizie sono arrivate alle porte dell’Ajax. Per il loro portiere, Andre Onana, sono stati confermati i 12 mesi di squalifica. La motivazione della squalifica (che impedisce al giocatore del Camerun di partecipare a qualsiasi competizione) risiede in un test antidoping effettuato 3 mesi fa al quale è risultato postivo. In difesa del suo calciatore l’Ajax ha sì confermato che Onana in quel momento ha assunto dei farmaci, ma per errore assumendo un medicinale prescritto per la moglie. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale della squadra. “Nella mattinata del 30 ottobre, ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per Andresono stati confermati i 12di squalifica per doping. La squadra prepara il ricorso Brutte notizie sono arrivate alle porte. Per il loro portiere, Andre, sono stati confermati i 12di squalifica. La motivazione della squalifica (che impedisce aldel Camerun di partecipare a qualsiasi competizione) risiede in un test antidoping effettuato 3fa al quale è risultato postivo. In difesa del suo calciatore l’Ajax ha sì confermato chein quel momento ha assunto dei farmaci, ma per errore assumendo un medicinale prescritto per la moglie. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale della squadra. “Nella mattinata del 30 ottobre, ...

