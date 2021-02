Biodigestore | Di Dio | Si convochi subito un consiglio comunale”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Come già anticipato agli organi di stampa nei giorni scorsi, questa mattina ho provveduto formalmente a protocollare la richiesta di convocazione di una seduta diavente ad oggetto “Iled altri impianti di trattamento dei rifiuti. Criticità e prospettive per la Città di Benevento”. Considerato il particolare motivo di interesse sociale della tematica in oggetto, lo abbiamo richiesto nella specifica modalità a “seduta aperta”, prevedendo anche il coinvolgimento di associazioni e comitati, nonché includendo l’ audizione del presidente del Consorzio ASI Luigi Barone per garantire al dibattito la migliore interlocuzione possibile”. Così in una nota il consigliereItalo Di Dio. “Ci auguriamo che si possa davvero fare chiarezza su una ...

NTR24 : Biodigestore e rifiuti, Di Dio chiede la convocazione del Consiglio Comunale -

