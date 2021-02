Alessio Bernabei | «Così mi sono messo a nudo»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Guardi Alessio Bernabei e pensi che, se c’è qualcuno che non ha mai dubitato di sé stesso in vita sua, quel qualcuno potrebbe essere lui. La realtà dei fatti, però, è molto più insidiosa di quanto non sembri di primo acchito. Ce ne accorgiamo con Everest, il singolo che vede Alessio protagonista di un video nel quale, con la canotta aderente e il ciuffo pettinato all’indietro, vaga in una valle desolata alla ricerca di una consolazione, di un’ancora di salvezza, della certezza che dopo una caduta non solo ci si possa rialzare, ma si possa anche andare più lontano di quanto non si creda. «Sono un po’ ansioso per l’uscita del singolo perché vorrei davvero che le persone lo percepissero come lo percepisco io: come un brano che mi ha permesso di mettermi a nudo» racconta Alessio al telefono spiegando di essere riuscito finalmente a non vergognarsi delle debolezze e a non nascondere le giornate storte che lo hanno fatto stare male in passato. https://www.youtube.com/watch?v=QM8brF5_Rv8&feature=youtu.be