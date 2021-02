Vaccini, Bertolaso mette il turbo: “Cronometrerò i tempi. Dobbiamo fare presto e bene” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Guido Bertolaso mette il turbo: il responsabile della campagna Vaccini anti-covid in Lombardia, voluto da Letizia Moratti e dal governatore Fontana, è come al solito “sul pezzo”. Pronto a partire: “sabato e domenica in Fiera cronometreremo tempi somministrazioni”, anticipa. “Sono arrivato da 72 ore, la struttura tecnica composta dalle dg Welfare e Protezione Civile e Areu è pronta e ha già iniziato a lavorare”. Lombardia, Bertolaso: già al lavoro, si parte “L’abbiamo chiamata Unità di crisi”, ci tiene a precisare Bertolaso: “in onore e coerenza con il metodo che useremo per quella che sarà la più grande operazione di Protezione civile che si sia mai vista in Italia”. Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Lombardia, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Guidoil: il responsabile della campagnaanti-covid in Lombardia, voluto da Letizia Moratti e dal governatore Fontana, è come al solito “sul pezzo”. Pronto a partire: “sabato e domenica in Fiera cronometreremosomministrazioni”, anticipa. “Sono arrivato da 72 ore, la struttura tecnica composta dalle dg Wele Protezione Civile e Areu è pronta e ha già iniziato a lavorare”. Lombardia,: già al lavoro, si parte “L’abbiamo chiamata Unità di crisi”, ci tiene a precisare: “in onore e coerenza con il metodo che useremo per quella che sarà la più grande operazione di Protezione civile che si sia mai vista in Italia”. Guido, consulente del presidente della Regione Lombardia, ...

