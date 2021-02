Uomini e Donne 4 febbraio, anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di giovedì 4 febbraio 2021) La settimana di Uomini e Donne è quasi agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per sorprese e colpi di scena. Nella puntata di ieri è stata protagonista Aurora, uscita dallo studio del dating show di canale 5 a seguito di un duro scontro con Giancarlo, il quale l’ha accusata di avergli mandato dei video in atteggiamenti provocanti. Nella puntata di oggi giovedì 4 febbraio, secondo quanto rivelato dal Vicolo delle news, il protagonista dovrebbe essere Davide Donadei. Per lui la scelta è sempre più vicina – in realtà è stata già registrata – e nell’appuntamento odierno andranno in onda le ultime esterne con Beatrice e Chiara. Proprio quest’ultima sarà al centro delle attenzioni del tronista pugliese, che dopo aver trascorso una giornata intera con Beatrice la scorsa settimana, farà lo stesso con l’altra corteggiatrice. La ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 febbraio 2021) La settimana diè quasi agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per sorprese e colpi di scena. Nella puntata di ieri è stata protagonista Aurora, uscita dallo studio del dating show di canale 5 a seguito di un duro scontro con Giancarlo, il quale l’ha accusata di avergli mandato dei video in atteggiamenti provocanti. Nella puntata digiovedì 4, secondo quanto rivelato dal Vicolo delle news, il protagonista dovrebbe essere Davide Donadei. Per lui la scelta è sempre più vicina – in realtà è stata già registrata – e nell’appuntamento odierno andranno in onda le ultime esterne con Beatrice e Chiara. Proprio quest’ultima sarà al centro delle attenzioni del tronista pugliese, che dopo aver trascorso una giornata intera con Beatrice la scorsa settimana, farà lo stesso con l’altra corteggiatrice. La ...

