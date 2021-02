Uno Stato promotore oltre il pubblico e privato. La ricetta di Montanino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una riconfigurazione del ruolo dello Stato nell’economia per consolidare la pianificazione industriale, il rilancio delle piccole e medie imprese affinché raggiungano una fascia superiore e il tema del capitale umano sono alcuni degli argomenti trattati nel corso del web talk “Rilanciare il potenziale dell’Italia” organizzato da Task Force Italia. Tra i partecipanti, coordinati da Stefano Caselli, prorettore per gli Affari internazionali università Bocconi, Massimo Caputi presidente di Feidos e di FederTerme, Antonio Mazza, managing director Italia Aareal Bank, Stefania Radoccia, managing partner Tax&law, Mediterranean markets and account leader Ey, Marina Salamon, presidente Alchimia e Connexia, Dina Ravera, vicepresidente di Task Force Italia e Alberto Lupoi, consigliere di amministrazione di Mediobanca e università di Padova. DIMENSIONE E RUOLO DELLE ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una riconfigurazione del ruolo dellonell’economia per consolidare la pianificazione industriale, il rilancio delle piccole e medie imprese affinché raggiungano una fascia superiore e il tema del capitale umano sono alcuni degli argomenti trattati nel corso del web talk “Rilanciare il potenziale dell’Italia” organizzato da Task Force Italia. Tra i partecipanti, coordinati da Stefano Caselli, prorettore per gli Affari internazionali università Bocconi, Massimo Caputi presidente di Feidos e di FederTerme, Antonio Mazza, managing director Italia Aareal Bank, Stefania Radoccia, managing partner Tax&law, Mediterranean markets and account leader Ey, Marina Salamon, presidente Alchimia e Connexia, Dina Ravera, vicepresidente di Task Force Italia e Alberto Lupoi, consigliere di amministrazione di Mediobanca e università di Padova. DIMENSIONE E RUOLO DELLE ...

