Studentesse violentate a Firenze, condannato a 4 anni e 6 mesi in appello uno dei due ex carabinieri (Di giovedì 4 febbraio 2021) condannato in appello a 4 anni e 6 mesi di reclusione. È stata sostanzialmente confermata la sentenza di primo grado per l’ex carabiniere Marco Camuffo, uno dei due militari accusati di aver violentato due Studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze, dopo averle incontrate fuori da una discoteca e riaccompagnate a casa con l’auto di servizio. In primo grado Camuffo era infatti stato condannato in abbreviato a 4 anni e 8 mesi. La diminuzione di due mesi della pena è dovuta all’esclusione da parte dei giudici dell’aggravante della violazione dei doveri d’ufficio, reato per il quale Camuffo è già stato condannato dal tribunale militare. L’altro ex carabiniere accusato delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021)ina 4e 6di reclusione. È stata sostanzialmente confermata la sentenza di primo grado per l’ex carabiniere Marco Camuffo, uno dei due militari accusati di aver violentato dueamericane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a, dopo averle incontrate fuori da una discoteca e riaccompagnate a casa con l’auto di servizio. In primo grado Camuffo era infatti statoin abbreviato a 4e 8. La diminuzione di duedella pena è dovuta all’esclusione da parte dei giudici dell’aggravante della violazione dei doveri d’ufficio, reato per il quale Camuffo è già statodal tribunale militare. L’altro ex carabiniere accusato delle ...

